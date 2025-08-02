ЗУНУ запрошує ветеранів війни, членів їхніх сімей та родичів загиблих воїнів на безоплатне навчання за освітнім курсом «Англійська мова»

У межах державних програм соціальної підтримки учасників бойових дій та за сприяння Міністерства у справах ветеранів України Західноукраїнський національний університет запрошує звільнених у запас ветеранів війни, членів їхніх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України на безоплатне навчання за освітнім курсом «Англійська мова».

Підготовка слухачів здійснюватиметься на базі навчально-наукового центру з вивчення іноземних мов навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій ЗУНУ.

Після завершення навчання учасники державного проєкту отримають свідоцтва про підвищення професійної кваліфікації державного зразка та сертифікати про рівень володіння англійською мовою як іноземною згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Усіх охочих просимо звертатися до 12.08.2025 р. за телефоном / на Viber +38096-73-98-537 або надіслати на електронну адресу центру іноземних мов ЗУНУ (centrinozmov@wunu.edu.ua) такі дані:

– прізвище, ім’я, по батькові;

– мобільний телефон;

– e-mail;

– місце прописки.

Адреса навчально-наукового центру з вивчення іноземних мов ННІНОТ ЗУНУ:

м. Тернопіль, майдан Перемоги, 3 (ІІІ корпус, каб. 3303),

тел.: (0352) 47-50-50*13-148,

+38096-73-98-537;

e-mail: centrinozmov@wunu.edu.ua

Джерело: ЗУНУ