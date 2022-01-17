Приємне повідомлення надійшло з Берліна. Німецька літературно мистецька фундація присудила «Золотий Диплом за літературні досягнення» нашому землякові, відомому українському поетові, перекладачеві, редактору, голові Спілки слов’янських письменників України Володимиру Барні.

Його творчу працю пошановано за вагомий внесок у розвиток української літератури ХХI століття та поглиблення духовних контактів майстрів слова України з письменниками Європи.

Він – член Національних спілок України: письменників, краєзнавців, журналістів, член Спілки слов’янських письменників України, Наукового товаритства Шевченка та iн. Його твори публікувалися B часописах, журналах, щорiчниках, квартальниках, альманахах, календарях України, Польщі, Італії, Словаччини, Білорусі, Росії, Нiмеччини, Аргентини, США. Він автор різножанрових книг: поетичних – «в долонях Всесвіту» (1991), «Бескиди» (1992), «Пейзажі душі» (1994), «Мо Опілля» (1996), украïно-польської – «Роса на спиах трав» (1998, Польща), білоруської – «Мелодыя среэбнае ночы» (1998, Білорусь), украЇно-есперанто – «Сльоза в зіницях неба» (2002), «Янгол слова», «Апокрифи неба» (обидві – 2002), «Храм вічності душі «2008), російської – «В саду Творца» (2008, Крим), літратурнознавчої – «Життя не по ненаїждженій колії» (2009), публіцистичних <<Лемківщина серці MOÏM» (1992), B «100 найавторитетніших випускників ТНЕУ», «Тернопільська митниця від зародження до становлення» (обидві – 2009); краєзнавчоï – «Козівщина», «Козівський край» (обидві – 2010). Твори поета Володимира Барни перекладалися англійською, iталiйською, іспанською, польською, білоруською, російською, есперанто мовами. Він засновник нового жанру в українській поезії, який називається <<Барнаї». Це – чотирирядкові віршовані мініатюри-квада вільному неримованому стилі.

Крім того, український письменник та громадський діяч Володимир Барна відзначений всеукраїнськими літературними преміями ім.Братів Лепких (2012), ім.П. Чубинського (2016) та ім.В.Вихруща (2003).

Як зазначив гомітературно-мистецької фундації Генріх Дік, <ми пошанували українського поета і перекладача Володимира Барни не лише за високі досягнення в розвитку національної літератури, але й за вагомий внесок в налагодженні мостів духовного побратимства між письменниками України таіЄвропи».

Максим ПЕТРИК,

прессекретар Спілки слов’янських письменників України