Змінили графік вимкнення світла на 8 липня у Тернопільській області

На Тернопільщині внесли зміни в застосуванні ГПВ 8 липня з 00:00 до 24:00 години.

З 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги. В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно. Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00 4 черга

➡️ 00:00-03: 00 6 черга

➡️ 01:00-05:00 2 черга

➡️ 03:00-07:00 5 черга

➡️ 07:00-11:00 1 черга

➡️ 05:00-08:00 3 черга

➡️ 11:00-13:00 4 черга

➡️ 13:00-15:00 6 черга

➡️ 14:00-16:00 2 черга

➡️ 14:00-17:00 5 черга

➡️ 15:00-18:00 3 черга

➡️ 16:00-19:00 1 черга

➡️ 17:00-20:00 4 черга

➡️ 18:00-21:00 6 черга

➡️ 19:00-22:00 2 черга

➡️ 19:00-22:00 5 черга

➡️ 20:00-23:00 3 черга

➡️ 21:00-24:00 1 черга

➡️ 22:00-24:00 4 черга

➡️ 23:00-24:00 6 черга