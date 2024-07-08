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Змінили графік вимкнення світла на 8 липня у Тернопільській області

08.07.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Оперативно

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На Тернопільщині внесли зміни в застосуванні ГПВ 8 липня з 00:00 до 24:00 години.

З 00:00 до 14:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень, з 19:00 до 22:00 – чотири черги. В інші години будуть застосовуватись три черги відключень одночасно. Про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до нового розпорядження НЕК “Укренерго” додатково потрібно ввести вимкнення додаткових черг. Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️ 00:00-01:00  4 черга
➡️ 00:00-03: 00  6 черга
➡️ 01:00-05:00  2 черга
➡️ 03:00-07:00  5 черга
➡️ 07:00-11:00  1 черга

➡️ 05:00-08:00  3 черга
➡️ 11:00-13:00  4 черга
➡️ 13:00-15:00  6 черга
➡️ 14:00-16:00 2 черга

➡️ 14:00-17:00  5 черга
➡️ 15:00-18:00  3 черга
➡️ 16:00-19:00  1 черга
➡️ 17:00-20:00  4 черга
➡️ 18:00-21:00  6 черга
➡️ 19:00-22:00  2 черга
➡️ 19:00-22:00  5 черга
➡️ 20:00-23:00  3 черга
➡️ 21:00-24:00  1 черга
➡️ 22:00-24:00  4 черга
➡️ 23:00-24:00  6 черга

Теги: Тернопільська область, графік вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

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