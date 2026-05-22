Учениця Бучацького ліцею Мар’яна Вавринкевич перемогла на всеукраїнському конкурсі МАН

Найкраща у секції «Агрономія»

22.05.2026

Яровий Роман

Новини, Освіта

Учениця 11-Б класу Бучацького ліцею та вихованка Бучацької філії Малої академії наук України Мар’яна Вавринкевич здобула вагому перемогу на всеукраїнському рівні.

Школярка виборола Диплом І ступеня у ІІІ етапі Всеукраїнсько

Радісною новиною поділилася у соцмережах Леся Урбанська.

Мар’яна стала переможницею у секції «Агрономія», продемонструвавши глибокі знання, дослідницькі навички та серйозну зацікавленість науковою діяльністю.

Її успіх став результатом:

  • наполегливої праці;
  • цілеспрямованості;
  • дослідницького підходу;
  • прагнення до нових відкриттів.

Вагомий внесок наставниці

Важливу роль у підготовці юної науковиці відіграла її керівниця — Світлана Василівна Пида, кандидат біологічних наук, доктор сільськогосподарських наук та професорка кафедри ботаніки і зоології.

Саме професійний супровід, підтримка та наставництво допомогли Мар’яні гідно представити свою наукову роботу на всеукраїнському конкурсі.

У Бучачі пишаються досягненням учениці

У Бучацькій філії МАН наголошують, що такі перемоги є прикладом того, як наполегливість і любов до науки допомагають молоді досягати високих результатів.

«Бажаємо Мар’яні та її наставниці невичерпного натхнення, нових наукових відкриттів і подальших перемог!» — зазначають у філії.

го конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.

Автор: Леся Урбанська

Теги: Бучач, МАН

