У Бучачі та 22 селах на два дні припинять газопостачання

На Бучаччині тимчасово вимкнуть газ через проведення ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільній станції.

Про це повідомили у Бучацькій міській раді.

Газопостачання припинять:

📅 25 травня

🕘 з 09:00

Відновлення подачі газу планують до кінця дня 27 травня.

Відключення пов’язане з проведенням робіт на ГРС Бучач.

Мешканців просять перекрити газові крани

У газовому господарстві закликали жителів подбати про безпеку та завчасно перекрити крани перед газовими приладами.

«Просимо мешканців перекрити крани перед газовими приладами», — наголосили фахівці.

Де тимчасово не буде газу

Без газопостачання залишаться жителі:

Бучача;

Білявинців;

Бобулинців;

Доброполя;

Жизномира;

Заривинців;

Звенигорода;

Зеленої;

Зубреця;

Киданова;

Ліщанців;

Матеушівки;

Нових Петликівців;

Осівців;

Переволоки;

Пишківців;

Підзамочка;

Підлісся;

Порохової;

Пушкарів;

Рукомиша;

Сороків;

Старих Петликівців.

Мешканців просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.