22.05.2026 16:02

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

У Бучачі та 22 селах на два дні припинять газопостачання

Коли не буде газу

22.05.2026

Яровий Роман

236

Новини

Поширити:

На Бучаччині тимчасово вимкнуть газ через проведення ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільній станції.

Про це повідомили у Бучацькій міській раді.

Газопостачання припинять:

📅 25 травня
🕘 з 09:00

Відновлення подачі газу планують до кінця дня 27 травня.

Відключення пов’язане з проведенням робіт на ГРС Бучач.

Мешканців просять перекрити газові крани

У газовому господарстві закликали жителів подбати про безпеку та завчасно перекрити крани перед газовими приладами.

«Просимо мешканців перекрити крани перед газовими приладами», — наголосили фахівці.

Де тимчасово не буде газу

Без газопостачання залишаться жителі:

  • Бучача;
  • Білявинців;
  • Бобулинців;
  • Доброполя;
  • Жизномира;
  • Заривинців;
  • Звенигорода;
  • Зеленої;
  • Зубреця;
  • Киданова;
  • Ліщанців;
  • Матеушівки;
  • Нових Петликівців;
  • Осівців;
  • Переволоки;
  • Пишківців;
  • Підзамочка;
  • Підлісся;
  • Порохової;
  • Пушкарів;
  • Рукомиша;
  • Сороків;
  • Старих Петликівців.

Мешканців просять поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

Джерело: Бучацька міська рада

Теги: газ, Бучач

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

Написати

Ми у соцмережах