Вистава-попередження

У суботу, 16 травня, в Тернопільському театрі актора та ляльки відбулася прем’єра вистави на дві дії за романом-антиутопією Джорджа Орвелла «1984», яку зіграла театральна студія «Третій дзвінок» під керівництвом Тетяни Кошильовської та Дмитра Татарінова.

Головний герой Вінстон Сміт (Ярина Поправа) таємно веде заборонений щоденник, закохується в Джулію (Яна Тхорик) і кидає виклик тоталітарній системі, де все контролюється Старшим Братом (Поліна Полеванчук) і Поліцією Думок.

Життя Членів Зовнішньої Партії (Юліана Серединська, Софія Шпеник, Єва Золота-Авдєєнко, Олександра Гринтус, Яна Фільварська, Яна Антонюк, Ярина Синиця) під пильним наглядом камер. Гасла у них абсурдні: «Війна — це мир, свобода — це рабство, незнання — це сила».

Вінстон разом з Джулією мріють вступити до підпільного Братства. О’Браєн (Катерина Малиновська) виявляється провокатором Поліції Думок.

Вистава гостро оголила актуальні теми. Не віриться, страшно, але такі самі жахи жорстокого режиму переживають сьогодні в окупації українці.

Діти Парсонса (Діана Харчишин) та Місіс Парсонс (Софія Матвіїв) Меггі (Адріана Циць) і Райлі (Дарія Тимко) з автоматами переслідують євразійських шпигунів. Тому їх нагороджують за пильність. Словом, у глядачів відразу виникає асоціація з фанатичною російською юнармією. Адже тамтешня система теж перетворює на варварів дітей, які, на жаль, позбавлені щасливого дитинства. Руйнуються старі цінності, а те, що нав’язується, немає ніякого сенсу.

Кохання — злочин, думати по-іншому — теж злочин. Лише марширувати, кричати «ура!», славити Старшого Брата, вірити у непорочність партії, йти на демонстрації з червоними стягами. Залякані люди наглядають один за одним, свідомо обираючи божевілля. Здеградованому суспільству не варто сподіватися на справедливість.

Вистава була важкою як для глядацької зали, так і для акторів. Хочеться відмітити усіх студійців, які емоційно відіграли на всі сто. Гольдштайн (Олександра Бельмега), Чаррингтон (Тереза Будзяк), Сайм (Поліна Бачик), Емплфорт (Вікторія Фільварочна), Співоча Пролка (Аліна Касарда), Мати Вінстона (Вероніка Корвач).

У фіналі головних героїв викривають та ув’язнюють. Після нелюдських тортур Вінстон не просто зрікається своїх поглядів, а починає щиро любити Старшого Брата. Джулію теж жорстоко катують і ламають морально.

Вистава, немов попередження, що на нас чекає, якщо здамося русні. Прем’єра змушує кожного добряче замислитися, чи варто вірити у брехню диктаторів. Розширювати межі здорового глузду. Не виправдовувати байдужість та жорстокість. Історію неможливо переписати. Минуле важливе і безцінне. Правильно, безпечно і нормально відрізнятися від інших. Жодні тортури не мають змушувати зраджувати свої переконання.

Як написала свої враження про прем’єрний показ мама однієї з акторок Оксана Поправа: «Це було глибоко, чесно й по-справжньому сильно так, що торкнулося серця».

Залишається лише, як казав режисер-постановник Дмитро Татарінов, голосно подякувати ЗСУ і гучно поаплодувати юним акторам за їхню неймовірну гру завдяки відповідальним репетиціям під час повітряних тривог. І нехай нарешті настане справедливий мир! Бо з нами Бог!

Оксана ВОЛОШИНА