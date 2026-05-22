«Контінентал» завершив весняну посівну кампанію

Компанія «Контінентал Фармерз Груп» успішно завершила весняну посівну-2026, засіявши ярими культурами 110,5 тис. га своїх площ. Певне збільшення ярого клину, порівняно з минулими роками, в компанії пояснюють суворими погодними умовами наприкінці осені 2025-го, що вплинули на обсяги посіву озимих. Відтак у поточному сезоні «Контінентал» вирощує сою на площі 45,6 тис. га, кукурудзу — на 37 тис. га, соняшник — на 22,1 тис. га, картоплю — на 2,1 тис. га, яру пшеницю — на 1,9 тис. га, цукровий буряк — на 1,8 тис. га, тоді як озимий клин охоплює 70,5 тис. га.

Завдяки злагодженій і професійній роботі команда вклалася в оптимальні агротехнічні терміни та вже отримала 100% сходів соняшнику і цукрового буряку, близько 20% сходів кукурудзи й очікує перші сходи сої. Також компанія повністю виконала план із посадки чипсової, продовольчої та насіннєвої картоплі, що залишається стратегічним напрямом виробничої діяльності «Контінентал Фармерз Груп».

«Цьогорічна весна вимагала від нас максимальної операційної швидкості. Через затяжну зиму і холодний березень ми мали доволі стислі періоди для початку сівби ярих, — коментує операційний директор «Контінентал» Костянтин Шитюк. — Додаткові ризики створила повільна динаміка прогрівання ґрунту. Однак завдяки високому рівню підготовки, належному розумінню всіх загроз та готовності працювати на результат команда впоралася із поставленим завданням на відмінно. Достатнє вологозабезпечення ґрунтів після сніжної зими і відсутність дощів під час активної фази посівної кампанії дали нам змогу провести роботи якісно, без вимушених зупинок та в підсумку сподіватися на гідний врожай».

Інвестиції у розмірі 23,9 млн доларів, які на початку року «Контінентал Фармерз Груп» спрямувала на оновлення техпарку перед стартом сезону, також посприяли забезпеченню безперебійності процесів під час сівби ярих. Нові високоефективні сівалки та самохідні обприскувачі, інтегровані в систему точного землеробства, допомогли команді працювати з високою якістю висіву й оптимальною затратою ресурсів.

Наразі агрохолдинг переходить до наступного етапу — активного догляду за посівами, внесення засобів захисту рослин та підготовки складських потужностей і збиральної техніки до першої хвилі жнив.

Ірина СТАХУРСЬКА