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Змінили графік вимкнення світла на 12 липня у Тернопільській області

12.07.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини

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На Тернопільщині внесли зміни в застосуванні ГПВ 12 липня. 

З 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги, – повідомили енергетики. 

Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00  1 черга

00:00-02:00  3 черга

00:00-03:00  4 черга

01:00-05:00  6 черга

02:00-06:00  2 черга

03:00-07:00  5 черга

05:00-09:00  1 черга

06:00-10:00  3 черга

07:00-11:00  4 черга

09:00-13:00  6 черга

10:00-15:00  2 черга

11:00-16:00  5 черга

20:00-24:00  3 черга

13:00-17:00  1 черга

14:00-18:00  3 черга

15:00-19:00  4 черга

16:00-20:00  6 черга

17:00-21:00  2 черга

18:00-22:00  5 черга

19:00-23:00  1 черга

21:00-24:00  4 черга

22:00-24:00  6 черга

23:00-24:00  2 черга

 

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Теги: Тернопільська область, графік вимкнення електроенергії, ВАТ "Тернопільобленерго"

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