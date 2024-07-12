Змінили графік вимкнення світла на 12 липня у Тернопільській області

На Тернопільщині внесли зміни в застосуванні ГПВ 12 липня.

З 14:00 до 24:00 – для компенсації дефіциту енергії в системі будуть задіяні чотири черги графіків погодинних відключень, в інші години – три черги, – повідомили енергетики.

Вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

00:00-01:00 1 черга

00:00-02:00 3 черга

00:00-03:00 4 черга

01:00-05:00 6 черга

02:00-06:00 2 черга

03:00-07:00 5 черга

05:00-09:00 1 черга

06:00-10:00 3 черга

07:00-11:00 4 черга

09:00-13:00 6 черга

10:00-15:00 2 черга

11:00-16:00 5 черга

20:00-24:00 3 черга

13:00-17:00 1 черга

14:00-18:00 3 черга

15:00-19:00 4 черга

16:00-20:00 6 черга

17:00-21:00 2 черга

18:00-22:00 5 черга

19:00-23:00 1 черга

21:00-24:00 4 черга

22:00-24:00 6 черга

23:00-24:00 2 черга