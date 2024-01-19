Зі снігової пастки звільняли шкільний автобус та дві “швидких” на Тернопільщині

Минулої доби у снігові пастки потрапили автомобілі на Тернопільщині. Зокрема нещастя трапилося зі шкільним автобусом та двома автомобілями екстренної медичної допомоги. Про це розповіли у прес-службі ДСНС у Тернопільській області.

18 січня о 08:58 рятувальники відбуксирували шкільний автобус, у якому перебував водій. Транспортний засіб застряг у сніговому заметі на автодорозі поблизу села Бережанка Лановецької ТГ Кременецького району.

О 23:24 працівники вишнівецької місцевої пожежної команди біля села Дзвиняча Вишнівецької ТГ Кременецького району відбуксирували автомобіль екстреної медичної допомоги, який застряг в сніговому заметі та не міг продовжити рух.