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Зі снігової пастки звільняли шкільний автобус та дві “швидких” на Тернопільщині

19.01.2024

Зоряна Деркач

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Тернопільщина, Оперативно, Новини

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Минулої доби у снігові пастки потрапили автомобілі на Тернопільщині. Зокрема нещастя трапилося зі шкільним автобусом та двома автомобілями екстренної медичної допомоги. Про це розповіли у прес-службі ДСНС у Тернопільській області.

18 січня о 08:58 рятувальники відбуксирували шкільний автобус, у якому перебував водій. Транспортний засіб застряг у сніговому заметі на автодорозі поблизу села Бережанка Лановецької ТГ Кременецького району.

О 23:24 працівники вишнівецької місцевої пожежної команди біля села Дзвиняча Вишнівецької ТГ Кременецького району відбуксирували автомобіль екстреної медичної допомоги, який застряг в сніговому заметі та не міг продовжити рух.

О 23:35 вогнеборці відбуксирували автомобіль екстреної медичної допомоги, що застряг в сніговому заметі. Подія трапилась у селі Ішків Купчинецької ТГ Тернопільського району.

Теги: шкільний автобус, швидка домога, рятувальники, снігові пастки, негода

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