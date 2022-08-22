Цьогорічний опалювальний сезон може бути складним, адже в країні триває війна. Аби газу вистачило на всіх, українцям доведеться економити. Попереджає центральна влада.

Тернопільський науковець доводить, що прожити без блакитного палива цілком можливо. Вже понад чотири роки Валерій Федорейко опалює свою оселю завдяки електроенергії і твердого палива.

Перевір та утепли

До опалювального сезону тернополяни мають готуватися заздалегідь. У першу чергу, варто розглядати не альтернативні види опалення, а провести візуальний енергоаудит приміщення, бажано з тепловізором. Це дозволить визначити відсоток втрати тепла з приміщення.

– У нас є багатоповерхівки, де 40% тепла просто виходить на вулицю, особливо це стосується панельних будинків. Якщо це приватне житло, то варто першочергово продивлятись стіни біля підвіконня, підлогу та стелю будинку. Бо часто саме там бувають втрати тепла. Якщо це квартира, то треба звертати увагу на стіни біля вікон, дверей. Щоб не було зайвих щілин, через які виходило би тепло, – каже доктор технічних наук Валерій Федорейко.

За результатами аудиту варто обирати утеплення. Наразі фірми пропонують різні способи, що є безпечними для людей. Зі слів пана Валерія, для власної дачі він обрав внутрішній спосіб утеплення.

– У нашій зоні зовнішня стіна повинна мати дві з половиною цегли. Але якщо там одна цегла, то треба адекватно утеплити для того, щоб термоізоляція відповідала стандартам. Зараз вже роблять не лише зовнішнє, а й внутрішнє утеплення. Тоді не псують фасад, а на два чи три сантиметра утеплюють пінопластом, спеціальною ватою стіни зсередини. Біля батареї ставлять теплові екрани. і таким чином ви покращуєте енерго достатність свого житла на 40-50%. Ще варто звернути увагу на теплоцентралі, адже через них ми зазнаємо великих збитків, – каже він.

Радить науковець обирати пінопласт, товщиною три сантиметри, аби не зменшувати розмір приміщення. Та обов’язково звертати увагу на теплотехнічні характеристики матеріалів.

Використовуй електроенергію

Теплові помпи, обігрівачі, каміни чи навіть кондиціонери – сьогодні тернополянам пропонують чималий вибір електроприладів, що забезпечують теплом вашу оселю. Зі слів директора центру «Енергоефективних технологій» Тернопільського національного педагогічного університету ім. Гнатюка, найкраще опалення – електричне, адже за його використання не доведеться сплачувати чималі суми.

– В умовах війни я раджу всім українцям перейти на двозонний облік енергії. Це коли з 23:00 до 07:00 сплачуєш 50% від вартості кВт/год. І якщо на сьогоднішній день порахувати, то опалювати в нічний період житло набагато дешевше, ніж тримати газовий котел навіть на найнижчій позначці. Звичайно, є люди, які кажуть, що мережа не витримає такого навантаження. Та треба ж враховувати, що вночі електроенергією майже ніхто не користується, не враховуючи вайфай і холодильник. Один кВт електричної енергії обігріває 10 кв.м. приміщення, – додає він.

Тобто можна встановити електрообігрівачі, що з 23:00 до 07:00 нагріватимуть бойлери з водою. А вже зранку помпа розганятиме гарячу воду по трубах і забезпечуватиме тепло у приміщенні. Наразі таким методом обігрівають навчальні заклади, офіси в Європі.

Теплові процеси в квартирі настільки інертні, що приміщення одразу не остигає. Ви можете вночі нормально нагріти оселю і за весь день температура зміниться на один чи два градуси. У залежності від морозів. Якщо у вас є приватний будинок, то можна використати для обігріву теплову помпу. Вона працює завдяки низькопотенційній енергії, треба буде підключитись до свердловини і до системи опалення в будинку.

– Теплові помпи трансформують розсіяну теплову енергію повітря, ґрунту чи води у відносно високопотенційне тепло для нагрівання об’єкта. Просто кажучи, помпа за допомогою теплообмінників збирає теплову енергію із води і переносить її в приміщення. Система працює цілодобово, але обов’язково має бути підключена до електроенергії, – додає пан Валерій.

А ось для квартир тернополянам науковець радить використовувати рекуператор. За допомогою теплообмінника, що знаходиться всередині пристрою, повітря у приміщенні вирівнюється і під час провітрювання ви не відчуватимете прохолоди у кімнаті.

– Це класна штука з функцією децентралізованої вентиляції, очищення та підігріву повітря, що приходить з вулиці. Тепле повітря з приміщення надходить у корпус приладу та віддає теплову енергію теплообмінному елементу. Таким чином тепло залишається в приміщенні. Холодне повітря з вулиці втягується вентилятором, проходить через той самий елемент і нагрівається. Цим забезпечується повернення тепла та попадання в кімнату свіжого та вже теплого повітря. Така штука в мене вдома теж встановлена. Часто їх використовують в медичних установах, – розповідає Федорейко.

Як щодо твердого палива?

Радить науковець не забувати і про тверде паливо. З його слів, сьогодні в Україні є чимало природного ресурсу, що під час горіння даватиме тепло для оселі та цілих підприємств.

– Ось наприклад, КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» відмовилась від блакитного палива і наразі опалює приміщення завдяки пелетів. А це екологічно чисте біопаливо довгастої форми. Основа пелетів – різні відходи біологічного походження: кора, тирса, залишки дощечок, тріски. Не треба забувати про лушпиння соняшника, різних рослин і навіть солому, – додає пан Валерій.

Для спалювання пелетів радять використовувати не звичайні котли, а спеціалізовані, що супроводжуються автоматичною подачею кисню. Таке обладнання дозволяє завантажувати в бункер нові порції не часто – кожні 30-60 хвилин.

На запитання: що робити тернополянам на випадок відсутності газу? Валерій Федорейко одразу закликав не панікувати. Готуватися до зими вже зараз, закупивши нормальні обігрівачі, викликати спеціаліста, який би переглянув справність розеток та мережі.