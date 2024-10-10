Жителя Тернопільщини засудили до довічного ув’язнення за замах на вбивство

Потерпілий – приватний підприємець. Коли він заїхав на територію власного будинку, невідомий кілька разів вистрелив по авто. Чоловік отримав три вогнепальних поранення та був госпіталізований.

Подія сталася 19 квітня цього року в одному із приміських сіл Тернопільського району. Близько опівночі до Тернопільського відділення поліції №1 Тернопіль надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них з вогнепальним пораненням привезли 60-річного тернополянина.

На місці злочину працювали оперативники, слідчі, спеціалісти-криміналісти та фахівці інших профільних служб ГУНП в Тернопільській області.

Приватний підприємець заїхав на територію власного будинку, коли невідомий кілька разів вистрелив по авто. Чоловік отримав три вогнепальних поранення, але медикам вдалося врятувати його життя.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що це було замовне вбивство. Виконавець – уродженець Черкаської області. Йому обіцяли за роботу заплатити майже 25 тисяч доларів.

Отримавши аванс, зловмисник майже чотири місяці стежив за жертвою, збирав детальну інформацію про нього та відстежував маршрут пересування. Для цього орендував житло у Тернополі та придбав автомобіль.

Після виконаної роботи кілер намагався втекти з України, незаконно перетнувши кордон через річку Тиса. Проте йому це не вдалося.

Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру за ч.2 ст.15, п.6, 11 ч.2 ст.115 (закінчений замах на вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів на замовлення) та ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Працівники поліції завершили досудове розслідування щодо виконавця замовного вбивства. Процесуальне керівництво здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Завдяки злагодженим та скоординованим діям слідчих і оперативних працівників та результатами комплексу проведених слідчих і процесуальних заходів, у тому числі з потерпілим та підозрюваним, вдалося отримати докази причетності ще однієї особи до підготовки цього злочину. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 (посередництво у замаху на замовне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають заходи щодо встановлення його місцезнаходження.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області