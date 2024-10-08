Жителька Тернопільщини потрапила в пастку шахраїв і віддала їм пів мільйона

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася 67-річна жителька обласного центру із заявою про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи значною сумою її коштів.

Жінка розповіла, що місяць тому почала спілкуватися у соціальній мережі з чоловіком, котрий днями попросив її отримати посилку та переслати в Індію його доньці. Розповідав, що надсилає 40 тисяч американських доларів готівкою. Вмовив оплатити витрати за доставку посилки, а згодом, після отримання, компенсувати собі всю суму з бонусами.

Наступного дня тернополянці почали телефонувати начебто співробітники компанії, що займалася доставкою, і вимагати оплатити різні послуги – розмитнення, адресну доставку та інше. Словом, за чотири дні жінка перерахувала на банківські картки невідомих осіб 510 тисяч гривень. Посилки так і не отримала, перервався зв’язок і з відправником.

Зрозумівши, що її обдурили, тернополянка звернулася до поліції. За даним фактом розпочато досудове розслідування відповідно до ч. 4 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області