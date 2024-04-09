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Жителів Тернопільської області попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку найближчими днями

09.04.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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З 10 по 12 квітня у Тернопільській області очікується надзвичайна пожежна небезпека. До жителів звертаються з проханням бути максимально обережними та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Про це сьогодні повідомили в Тернопільському обласному центрі гідрометеорології.

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“В лісах та інших природних об’єктах у центральній та західній частинах області надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу, на решті території – висока пожежна небезпека 4-го класу. Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж, при наявності джерел займання (відкритого вогню)” – йдеться у повідомленні.

Джерело: Тернопільський обласний центр гідрометеорології

Теги: Тернопільський обласний центр з гідрометеорології, Тернопільська область, лісові пожежі, надзвичайний рівень пожежної небезпеки, Важливо

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