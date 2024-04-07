На Тернопільщині дерево впало на автомобіль – водій відсудив заподіяну шкоду

18 січня 2023 року Віталій Т. припаркував свій автомобіль «Тойота» біля магазину «Хмельничанка» на проспекті Бандери у Тернополі та пішов за продуктами. Коли повернувся, побачив, що на автомобіль впало дерево і пошкодило його. Водій відразу звернувся до поліції, але отримав відповідь за підписом начальника Тернопільського районного управління поліції про відсутність ознак кримінального чи адміністративного правопорушення і пораду звернутися до суду.

Пошкоджений транспортний засіб оглянули у ТОВ «Кристал Моторс» та визначили вартість ремонту – 211 тис. 612 грн. Надалі власник авто звернувся до Тернопільської міської ради та виконавчого комітету з проханням відшкодувати йому 211 тис. 612 грн завданої матеріальної шкоди. У відповіді виконавчого комітету повідомлялося про те, що дерево росло на території, орендованій ТОВ «Т». Ще у 2020 році товариство отримало дозвільні документи на видалення сухостійного дерева породи ясен. Тому порекомендували звертатися безпосередньо до ТОВ «Т». Однак керівництво товариства не бажало вести мову про відшкодування завданої шкоди.

Тоді Віталій Т. звернувся до судового експерта, завчасно повідомивши відповідачів про дату, час і місце проведення автотоварознавчої експертизи пошкодженого автомобіля. Однак ані Тернопільська міська рада, ані ТОВ «Т» своїх представників не направили. Тим часом, за висновком судового експерта, вартість відновлюваного ремонту «Тойоти» становила 166 тис. 295 грн.

З метою захисту своїх прав чоловік звернувся до суду та просив стягнути з Тернопільської міської ради, виконавчого комітету і ТОВ «Т» 211 тис. 612 грн завданих збитків й 4 тис. 800 грн витрат на проведення експертизи.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду позов Віталія Т. задоволено частково та стягнуто з ТОВ «Т» на його користь 166 тис. 295 грн відшкодування матеріальної шкоди. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Не погодившись із судовим рішенням, представник відповідача ТОВ «Т» подав апеляційну скаргу, в якій просив це рішення скасувати, обґрунтовуючи тим, що товариство лише орендує у Тернопільської міської ради земельну ділянку для обслуговування магазину, однак у договорі оренди землі питання благоустрою не врегульовано.

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу ТОВ «Т». Рішення Тернопільського міськрайонного суду скасувала та постановила нове рішення, яким зобов’язала стягнути з ТОВ «Т» та виконавчого комітету Тернопільської міської ради в рівних частинах з кожного по 83 тис. 147, 54 грн матеріальної шкоди, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.