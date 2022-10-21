Цивільним заборонено збивати ворожі дрони, тому що це може призвести до травмування. Якщо ви бачите десь дрон, необхідно зателефонувати на лінію “102”.

Про це заявив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

В області створені групи спецсили та військових, які будуть працювати проти дронів. Єдина допомога, яка потрібна від мешканців – інформація на лінію “102”, у випадку виявлення дрона, – розповів він.

Олександр Богомол наголосив, що спроби мешканців самостійно збити дрони становлять небезпеку для населення.