Цивільним заборонено збивати ворожі дрони, тому що це може призвести до травмування. Якщо ви бачите десь дрон, необхідно зателефонувати на лінію “102”.
Про це заявив начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.
В області створені групи спецсили та військових, які будуть працювати проти дронів. Єдина допомога, яка потрібна від мешканців – інформація на лінію “102”, у випадку виявлення дрона, – розповів він.
Олександр Богомол наголосив, що спроби мешканців самостійно збити дрони становлять небезпеку для населення.
Ми розуміємо, що всі хочуть знищити ворожі дрони, щоб вони не долетіли до своєї точки. Але це є велика небезпека, бо 40-50 кг вибухівки, яка прикріплена до нього, може призвести до біди, – пояснив він.