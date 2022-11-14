Журналісти порівняли вартість продуктів у супермаркетах Тернополя. Де нижчі ціни?

Вартість соціально важливих продуктів на полицях магазинів продовжує змінюватися. Чимало товарів дорожчають, а дещо навпаки – трохи подешевшало.

Журналісти “20 хвилин” порівняли ціни у чотирьох мережах супермаркетів міста.

Ми відвідали чотири мережі супермаркетів, які є у Тернополі – «Сільпо», «АТБ», «Рукавичка» та NOVUS. Там порівняли ціни на соціально важливі товари. Серед них – курятина, яйця, крупи, овочі, олія, молочні продукти.

Як змінились ціни?

Ми порівняли ціни на одні і ті ж товари станом на 26 жовтня та 14 листопада. Минуло менш ніж три тижні, а ціни на значну частину товарів змінилися.

Продовжують дорожчати яйця. Найдешевші нефасовані яйця 1С коштували щонайменше 59,9 гривень за десяток. Тепер найнижча ціна, яка була в одному з супермаркетів – 61,9 грн, а найвища – 66,9 грн. Якщо ж купувати в упаковці, то ціни сягають і 93 гривень!

Продовжують зростати ціни на молочку. Солодковершкове масло від одного виробника подорожчало на кілька гривень.

А от овочі, на які настав сезон, трохи дешевшають. Це картопля, буряк, морква, капуста.

Жовта ріпчаста цибуля цього року «золота». Ціна на неї за останні тижні трохи знизились, приблизно на 1,5-3 грн за кілограм. Вона коштує наразі по 28,4-31,5 грн за кілограм. Для порівняння, у жовтні минулого року цибуля коштувала від 8 до 10 гривень за кілограм у місцевих супермаркетах. Тепер ціна втричі більша.

Вартість олії фактично не змінюється, як і ціни на крупи та борошно.

Де дешевше?

Щоб економити – можна порівнювати ціни у різних мережах магазинів та купувати там, де дешевше. Ми склали список основних продуктів харчування та порівняли ціни на них, станом на 14 листопада. На інфографіці наведено ціни без урахування акційних пропозицій.

Об’єм олії «Стожар», «Щедрий дар», «Олейна», «Майола» та власної торгової марки – по 0,85 л. Об’єм олії «Чумак Золота» – 0,9 л.

Зауважимо, що ціни на крупи, цукор, сіль, м’ясо, макарони, борошно, овочі та фрукти вказано за кілограм. У деяких супермаркетах продають фасовані товари не по кілограму, а по 800-900 грамів. До прикладу, у супермаркеті «Рукавичка» багато круп та цукор розфасовано не по кілограму, а по 900 грамів.

Чому зростають ціни?

За даними Мінфіну, індекс споживчих цін у Тернопільській області від початку 2022 року складає 118,3%, тобто в середньому вартість продуктів зросла на 18,3%. Загалом інфляція в Україні становить 21,8%.

– Пришвидшення інфляції й надалі зумовлювалося наслідками повномасштабної війни росії проти України, – коментують у НБУ. – Це порушення ланцюгів постачання, руйнування виробництв, скорочення пропозиції товарів та послуг, збільшення виробничих витрат бізнесу. Ще одним чинником був ефект перенесення на ціни коригування офіційного курсу гривні до долара США, яке відбулося наприкінці липня та було необхідним для збереження стійкості економіки України. Стримували зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло та насичення внутрішнього ринку пальним.

Вищими темпами дорожчали рибні, молочні, кондитерські вироби, олія, олійні продукти, безалкогольні напої та сухофрукти. Це, у тому числі, зумовлювалося вищими витратами бізнесу та впливом коригування офіційного курсу гривні на вартість зазначених товарів через подорожчання імпорту.