За значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм Володимир Зеленський присвоїв почесні звання трьом освітянам Тернопільщини.
Відповідний указ від 30 вересня оприлюднений на Офіційному сайті Гаранта.
Згідно з документом, почесне звання
- «Заслужений вчитель України» отримала вчителька Збаразької загальної середньої школи І–ІІІ ступенів №2 Марія Тарасівна Багрій;
- «Заслужений діяч науки і техніки України» – деканхіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, професор кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін Надія Михайлівна Дробик;
- «Заслужений працівник освіти України» – докторант кафедри Навчально-наукового інституту міжнародних відносин імені Б. Д. Гаврилишина Західноукраїнського національного університету Оксана Григорівна Бродовська.
Загалом Володимир Зеленський відзначив нагородами з нагоди професійного свята близько сотні освітян країни.
Урочисте нагородження відбулося 30 вересня в столиці.