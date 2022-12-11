Здають генератори в оренду: журналісти дізналися, скільки коштує така послуга у Тернополі

Через постійні відключення електропостачання чимало тернополян вимушені тривалий час залишатися без світла. Деякі підприємці та власники приватних будинків встановили бензинові генератори, щоб мати світло у будь–який час.

Дехто почав здавати їх в оренду. Журналісти “20 хвилин” дізналися, скільки коштує така послуга.

На сайтах оголошень з’явилось чимало пропозицій від підприємливих тернополян, які пропонують орендувати генератори. Є різної потужності від різних виробників. Їх можуть доставити в потрібне місце. У вартість оренди не входить вартість пального – за нього доведеться платити окремо. Тож залишатися зі світлом, орендуючи генератор, може серйозно «вдарити по гаманцю».

За скільки здають в оренду

Вартість доби оренди починається від 500 гривень за генератор потужністю 1 кВт. Чим більша потужність, тим вища ціна. В оголошеннях дехто вказує, що готовий робити знижку, якщо потрібна оренда на тривалий термін. Ціни сягають до 5000 гривень за добу, за генератори потужністю 13 кВт.

В одному з оголошень здають в оренду генератор на 3 кВт для бізнесу чи дому за 600 грн на добу. Автор оголошення вказує, що генератор майже новий. Його здають з повним баком, але з повним баком потрібно його повертати.

Є генератори потужністю 5,5 кВт. Такий здають за 700 грн/добу. Однак в оголошенні вказують, що його можна орендувати щонайменше на 3 дні.

За таку ж ціну здають генератор потужністю 7 кВт. Якщо орендуєте більше ніж на 3 доби – можливі знижки за домовленістю.

Скільки коштує новий

Якщо вам потрібен генератор на тривалий термін – вигідніше його придбати, хоча ціни на них, м’яко кажучи, «кусаються».

В інтернет–магазинах вартість найдешевших генераторів потужністю 1 кВт стратує від 12,6 тис. гривень.

Вартість генератора на 2 кВт обійдеться в середньому у 17 тис. гривень.

Генератори на 3 кВт коштують вж від 25 тис. гривень.

Ціна залежить не лише від потужності, а і від виробника. Більш відомі бренди коштують дорожче.