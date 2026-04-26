У Шумську підлітки нищили тротуар. Відповідатимуть батьки

У Шумську троє підлітків пошкодили тротуарну плитку. За їхні дії відповідатимуть батьки.

26.04.2026

Яровий Роман

Життя, Новини

Порушників знайшли через камери

Про інцидент повідомили після звернень мешканців. Поліцейські перевірили записи з камер і встановили осіб порушників.

Ними виявилися місцеві підлітки. Вони визнали свою провину.

Штрафи і відшкодування

Оскільки хлопці неповнолітні, відповідальність несуть батьки. На них уже склали адмінпротоколи.

Родини мають не лише сплатити штраф. Вони також зобов’язані відновити пошкоджене покриття.

Камери фіксують кожен випадок

У громаді наголошують. Система відеоспостереження дозволяє швидко знаходити винних.

Імена підлітків не розголошують. Їм дають шанс змінити поведінку.

Заклик до батьків і молоді

Мешканців просять дбати про спільне майно. Батьків закликають більше уваги приділяти дозвіллю дітей.

Теги: Шумськ, вандалізм

Написати

Ми у соцмережах