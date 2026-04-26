У Шумську підлітки нищили тротуар. Відповідатимуть батьки

Про інцидент повідомили після звернень мешканців. Поліцейські перевірили записи з камер і встановили осіб порушників.
Ними виявилися місцеві підлітки. Вони визнали свою провину.
Оскільки хлопці неповнолітні, відповідальність несуть батьки. На них уже склали адмінпротоколи.
Родини мають не лише сплатити штраф. Вони також зобов’язані відновити пошкоджене покриття.
У громаді наголошують. Система відеоспостереження дозволяє швидко знаходити винних.
Імена підлітків не розголошують. Їм дають шанс змінити поведінку.
Мешканців просять дбати про спільне майно. Батьків закликають більше уваги приділяти дозвіллю дітей.