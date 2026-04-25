На Кременеччині жінка стріляла з рушниці посеред села

У одному із сіл Кременецького району 24 квітня пролунали постріли. Поліцейські виявили 59-річну жінку з рушницею.

Яровий Роман

Життя, Новини

жінка з рушницеюСтріляла, щоб відлякати птахів

На звуки пострілів відреагував поліцейський офіцер громади. Під час подвірного обходу він встановив джерело шуму.

Жінка пояснила, що стріляла вгору, щоб відлякати хижих птахів, які нападали на домашню птицю. За її словами, рушниця належить її синові, якого на той момент не було вдома.

Перевірка та відповідальність

Правоохоронці перевіряють, чи були оформлені дозвільні документи на зброю та чи дотримувалися умови її зберігання.

На жінку склали адміністративний протокол за стрільбу з вогнепальної зброї у населеному пункті.

Поліція нагадує

Правоохоронці наголошують, що використання зброї без дотримання правил є небезпечним і тягне за собою відповідальність навіть у побутових ситуаціях.

Автор: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Теги: поліція, Кременець, стрілянина

