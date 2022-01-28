– Оскільки староста Підзамочківського старостинського округу перебуває на лікарняному, а телефонні дзвінки до першого заступника Бучацької міської ради Вонсяка В.Б. не дали жодного результату, змушені звертатись через соцмережі, адже “діловою репутацією” тут більше переймаєтесь ніж життям людей у місті і селах, які їм підпорядковані, – повідомили у спільноті «Підзамочок Підзамочок».
Автор допису нагадав, що бюджет Підзамочківської сільської ради у 2020 році становив понад 3,5 млн. грн та біля 1 млн. ПДФО. Ці кошти тепер находять до бучацького міського бюджету.
– Протягом тривалого часу в селі Підзамочок по всіх вулицях перестало світити багато ліхтарів вуличного освітлення, а останніх два тижні не працює взагалі, як до ЖД переїзду, де проживає пан депутат Обарінчук В.Т. так і по цілому селі. Про те, що протягом 2021 року в селах не зроблено нічого, це всім відомо, але хоч підтримуйте і обслуговуйте те, що зроблено до вас! –закликали жителі села.