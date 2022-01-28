Жителі села Підзамочок, яке входить до Бучацької територіальної громади, скаржаться на відсутність вуличного освітлення.

Люди обурюються, адже телефонні дзвінки до керівництва громади не дали результату. Ліхтарі на вулицях взагалі перестали працювати ще два тижні тому.

– Оскільки староста Підзамочківського старостинського округу перебуває на лікарняному, а телефонні дзвінки до першого заступника Бучацької міської ради Вонсяка В.Б. не дали жодного результату, змушені звертатись через соцмережі, адже “діловою репутацією” тут більше переймаєтесь ніж життям людей у місті і селах, які їм підпорядковані, – повідомили у спільноті «Підзамочок Підзамочок».

Автор допису нагадав, що бюджет Підзамочківської сільської ради у 2020 році становив понад 3,5 млн. грн та біля 1 млн. ПДФО. Ці кошти тепер находять до бучацького міського бюджету.

– Протягом тривалого часу в селі Підзамочок по всіх вулицях перестало світити багато ліхтарів вуличного освітлення, а останніх два тижні не працює взагалі, як до ЖД переїзду, де проживає пан депутат Обарінчук В.Т. так і по цілому селі. Про те, що протягом 2021 року в селах не зроблено нічого, це всім відомо, але хоч підтримуйте і обслуговуйте те, що зроблено до вас! –закликали жителі села.