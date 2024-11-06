Збаразькі спортсмени призери чемпіонату Тернопільської області з армрестлінгу

Нещодавно у спортивному комплексі ЗУНУ відбувся чемпіонат Тернопільської області та першість Тернопільської обласної ДЮСШ з літніх видів спорту з армрестлінгу серед юнаків та дівчат 2010 р. н. і молодші, юніорів і юніорок 2007-2009 р. н. та молоді 2002-2006 р. н.

Змагання присвячені пам’яті славетного кременецького рукоборця, заслуженого майстра спорту України, заслуженого тренера України, багаторазового чемпіона України, Європи, абсолютного чемпіона Світу з армрестлінгу серед професіоналів у надважкій вазі – Андрія Пушкара, зібрали понад 100 учасників зі всіх куточків Тернопільської області та стали відбірковими до чемпіонату України з армрестлінгу.

8 призових місць та нагород різного ґатунку здобули на цих змаганнях збаразькі спортсмени: 2 золотих, 2 срібних і 4 бронзових медалей.

Зокрема:

Денис Попович здобув 2 золоті медалі у боротьбі на ліву та праву руку серед юнаків 2006 р. н. у ваговій категорії до 90 кг (тренер – Ігор Лисий);

Вадим Калабун – 2 срібні медалі у боротьбі на ліву та праву руку серед юнаків 2007 р. н. у ваговій категорії до 75 кг,

Богдан Гайдай – 2 бронзові медалі у боротьбі на ліву та праву руку серед юнаків 2007 р. н. у ваговій категорії до 75 кг,

Олег Модний – бронзову медаль у боротьбі на праву руку серед юнаків 2010 р. н. у ваговій категорії до 65 кг.

(усіх трьох спортсменів тренує Віталій Гуголь); Максим Шаль – бронзову медаль у боротьбі на праву руку серед юнаків 2007 р. н. у ваговій категорії + 90 кг (тренер – Іван Береза).

Учасники чемпіонату висловлюють вдячність організаторам – «Федерації армрестлінгу України» в Тернопільській області та особисто дружині чемпіона Андрія – Світлані Пушкар за високу організацію змагань.

На фото: команда збаразьких рукоборців разом із дружиною чемпіона світу з армрестлінгу Андрія Пушкара – Світланою та керівником обласної федерації армрестлінгу Вадимом Стецюком.