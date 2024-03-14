Завод із переробки вторинної сировини побудують інвестори на Тернопільщині

Керівництво Чортківської громади провело першу зустріч із представниками компанії ТОВ «МЕРІТТ ГРУП УКРАЇНА» (Meritt Group Polska, Green Petrol), яка займається будівництвом заводів із переробки вторинної сировини.

“Інвестор з Польші Роберт Корнотовський розповів та презентував заводи, які вже працюють на території Польщі, США, Німеччини та Колумбії. Основна сфера діяльності підприємства – це переробка шин, пластику, текстилю, металу, листя, гілок та трави. Підприємства, працюючи, не завдають жодної школи для екології. Більше того – заводи сприяють утилізації біорозкладних відходів у безпечний та екологічно чистий процес.

Відсортовані відходи на підприємстві методом механічного подрібнення (без жодних викидів в атмосферу) переробляють у RDF-паливо (refuse-derived fuel), яким користуються, наприклад, цементні заводи. Чортків розташований на перетині важливих транспортних шляхів, тож інвестори зацікавились саме нашим містом” – розповіли у Чортківській міській раді.