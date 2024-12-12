Завершився обласний конкурс дитячого малюнка на спортивну тематику «Здорова Україна»!, який організатори проводили до Дня Святого Миколая.

Для участі в конкурсі потрібно було намалювати малюнок на спортивну тематику та надіслати його в особисті повідомлення сторінки Тернопільського обласного центру фізичного здоровʼя населення «Спорт для всіх» в Instagram та Facebook.

Учасники були поділені на дві вікові категорії – автори малюнків до 8 років та автори малюнків віком від 9 до 12 років. Переможців було визначено за допомогою рандомайзера.

Отож, переможці у категорії до 8 років: Марк Гачкевич, Єлизавета Коломазник, Мілана Романюк; 9-12 років: Руслана Чорній, Тетяна Шкрабик, Злата Подніжна.

Додатково, було визначено ще трійки призерів за кількістю набраних лайків на сторінці Facebook. Діти до 8 років: Христина Дишкант (1810), Софія Олексевич (1612), Яна Лісова (782); 9-12 років: Вероніка Шевчук (348), Артем Шило (240), Анастасія Когут (234).

Всі призери будуть нагородженні сувенірною атрибутикою від Тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та призами від управління молоді, спорту та іміджевих проектів Тернопільської ОДА.