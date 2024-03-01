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Закрита черепно-мозкова травма та перелом черепа: названо причини смерті чоловіка після візиту до ТЦК

01.03.2024

Зоряна Деркач

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Війна з рф, Тернопільщина, Кримінал, Оперативно, Новини, Головне

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В рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом смерті 49-річного жителя Чортківського району (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з приміткою «Природна смерть»), експерти провели розтин тіла чоловіка.

Коротко нагадаємо, у четвер, 29 лютого, близько 7 години ранку до співробітників відділення поліції №2 м.Бучач надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що у лікувальному закладі раптово помер 49-річний житель Чортківського району. Чоловіка 27 лютого близько 17 години без свідомості каретою швидкої допомоги доправили до місцевої лікарні з території роти охорони місцевого ТЦК, що по вулиці Підгаєцькій у Бучачі.

Судово-медична експертиза встановила, що причина смерті чоловіка – закрита черепно-мозкова травма з крововиливом, перелом черепа, який інерційний – характерний для падіння на площину. З показів свідків та очевидців події, вказані тілесні ушкодження чоловік отримав у результаті падіння під час епілептичного нападу.

Вирішується питання про скерування даного кримінального провадження за підслідністю у Державне бюро розслідувань. Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Відділ комунікації поліції Тернопільської 

Теги: Бучач, помер, ТЦК, експертиза, поліція

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