Закон про збільшення штрафів за порушення мобілізації і військового обліку – у дії

З 19 травня діє Закон №3696, відповідно до якого за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в мирний час штраф для посадових осіб юросіб буде від 17000 до 25500 грн, в особливий період – від 34000 до 59500 грн.

Законом передбачено внесення змін до норм ст. 210 та 210-1 КУпАП. За новою редакцією ст. 210 КУпАП порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 н.м.д.г. (від 3400 до 5100 грн).

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 300 до 500 н.м.д.г. (від 5100 до 8500 грн).

Вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, в особливий період тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 1500 н.м.д.г. (від 17000 до 25500 грн).

Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою накладення штрафу на громадян від 300 до 500 н.м.д.г. (від 5100 до 8500 грн) і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 1000 до 1500 н.м.д.г. (від 17000 до 25500 грн).

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 500 до 700 н.м.д.г. і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 1500 до 2000 н.м.д.г. (від 25 500 до 34000 грн).

Вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, в особливий період – тягне за собою накладення штрафу на громадян від 1000 до 1500 н.м.д.г. (від 17000 до 25500 грн) і на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 2000 до 3500 н.м.д.г. (від 34000 до 59500 грн).

Є певні особливості застосування штрафів. Так, за прийнятим Законом, положення ст. 210, 210-1 КУпАП не застосовуються у разі можливості отримання держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.