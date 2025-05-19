Захисника з Тернопільщини нагородили “Золотим Хрестом”

Почесною відзнакою “Золотий Хрест” нагороджений житель села Загірʼя Залозецької громади, солдат Володимир Гороховський.

Про це розповіли у Тернопільському обласному ТЦК СП.

Почесна відзнака “Золотий Хрест” – одна з відзнак Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine . Її вручають особам рядового і сержантського складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

“Сердечно вітаємо Володимира Гороховського. Наші воїни – це приклад вірності Батьківщині. Щиро пишаємося вірним сином України та славними Захисниками, які щохвилини виборюють наше майбутнє! Дякуємо за мужність та відвагу! Дякуємо за захист і спокій!” – йдеться у дописі.