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Захисника з Тернопільщини нагородили “Золотим Хрестом”

19.05.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Почесною відзнакою “Золотий Хрест” нагороджений житель села Загірʼя Залозецької громади, солдат Володимир Гороховський.

Про це розповіли у Тернопільському обласному ТЦК СП.

Почесна відзнака “Золотий Хрест” – одна з відзнак Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine . Її вручають особам рядового і сержантського складу Збройних сил України за проявлену мужність і успішне виконання завдань під час бою.

“Сердечно вітаємо Володимира Гороховського. Наші воїни – це приклад вірності Батьківщині. Щиро пишаємося вірним сином України та славними Захисниками, які щохвилини виборюють наше майбутнє! Дякуємо за мужність та відвагу! Дякуємо за захист і спокій!” – йдеться у дописі.

Молодь 18–24 — рушійна сила ЗСУ

Теги: “Золотий хрест”, захисник з Тернопільщини, Тернопільський обласний ТЦК СП

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