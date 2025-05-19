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Молодь 18–24 — рушійна сила ЗСУ

19.05.2025

Руслан Іннак

89

Суспільство, Війна з рф, Новини

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Молодь 18–24 — рушійна сила армії. Разом — непереможні.

У строю — молоді, мотивовані, рішучі. Молодь, яка змінює хід історії.

Долучайся! https://18-24.army.gov.ua

Теги: контракт, ЗСУ, молодь, 18-24, рушійна сила

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