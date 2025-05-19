Передплата
газети “Свобода”
Повідомити новину
Ми у соцмережах
Головна / Новини / Молодь 18–24 — рушійна сила ЗСУ
19.05.2025
Руслан Іннак
89
Суспільство, Війна з рф, Новини
Молодь 18–24 — рушійна сила армії. Разом — непереможні.
У строю — молоді, мотивовані, рішучі. Молодь, яка змінює хід історії.
Долучайся! https://18-24.army.gov.ua
Теги: контракт, ЗСУ, молодь, 18-24, рушійна сила
Тернопільщина
632
Суспільство
18.05.2025
192
Новини
17.05.2025
242
12 536
Поради і розваги
16.05.2025
4 009
1 998
© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.Розробка сайтів і реклама в Інтернеті