Захисниця Азовсталі з Тернопільщини виступить на сцені «Голосу країни»

Парамедикиня Національної гвардії України Катерина Поліщук із позивним «Пташка» виступить на шоу Голос країни.

Захисниця Азовсталі, звільнена з російського полону, порадує українців своїм виступом на вокальному шоу Голос країни цієї неділі, 20 листопада о 19:00, пише НВ.

Пташку запросили взяти участь у шоу під час її появи у студії 1+1. Дівчина, яка під час активних бойових дій співала захисникам колискові у укриттях Азовсталі, щоб допомогти їм під час фантомного болю, погодилася заспівати у суперфіналі Голосу заради полонених українських військових.

На сцені Голосу країни Катерина заспіває пісню Спи, маленький козак, щоб закликати до визволення військовополонених. Саме цю пісню Катерина виконувала на відомому відеоролику з Азовсталі, що облетів увесь світ.