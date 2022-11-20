20.11.2022 23:09

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Захисниця Азовсталі з Тернопільщини виступить на сцені «Голосу країни»

20.11.2022

Роман Васильович

68

Тернопільщина, Новини, Війна з рф

Поширити:

Парамедикиня Національної гвардії України Катерина Поліщук із позивним «Пташка» виступить на шоу Голос країни.

Захисниця Азовсталі, звільнена з російського полону, порадує українців своїм виступом на вокальному шоу Голос країни цієї неділі, 20 листопада о 19:00, пише НВ.

Пташку запросили взяти участь у шоу під час її появи у студії 1+1. Дівчина, яка під час активних бойових дій співала захисникам колискові у укриттях Азовсталі, щоб допомогти їм під час фантомного болю, погодилася заспівати у суперфіналі Голосу заради полонених українських військових.

На сцені Голосу країни Катерина заспіває пісню Спи, маленький козак, щоб закликати до визволення військовополонених. Саме цю пісню Катерина виконувала на відомому відеоролику з Азовсталі, що облетів увесь світ.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Голос Країни, захисники Азовсталі, Пташка з Азовсталі, Катерина Поліщук

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах