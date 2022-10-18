З 7 жовтня в Україні запрацював Закон щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Є і обмеження, які стосуються так званого «акустичного насилля» пасажирів громадського транспорту.

Тепер в транспорті заборонено відтворювати музику, фільми, аудіорекламу, тощо. Журналісти “20 хвилин” перевірили, чи дотримуються нових правил у транспорті Тернополя. Про це у матеріалі!

Багато тернополян кажуть, у громадському транспорті часто лунала музика, яка заважала та навіть дратувала пасажирів. Тож до нових правил багато людей ставляться позитивно.

Часто доводилось слухати музику у громадському транспорті, особливо у автобуса міжміських сполучень, – каже тернополянин Олег. Є водії в яких у салоні постійно грає музика чи працює радіо. Ще можу зрозуміти, якщо доводиться слухати якусь інформаційну передачу, або у транспорті вмикають рекламу. Але музичні смаки у всіх різні. Те, що подобається водію, не завжди подобається пасажирам. Тому я підтримую цю заборону.

Що заборонено

Закон № 2310-IX про підтримку національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора стосується не лише російської музики у громадських місцях. Обмеження діють і на будь–який аудіо-шум у громадському транспорті.

Відповідні зміни доповнили статтю 40 Закону України «Про автомобільний транспорт». Тепер водію громадського транспорту заборонено відтворювати в салоні автобуса музику, звуки фільмів чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів. Водій має право висадити порушників тиші.

У Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики пояснили, що заборона стосується водіїв міського транспорту, а також приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.

За порушення до водіїв можуть застосувати дисциплінарні заходи, а підприємство не допустити до конкурсів на перевезення. Тож коли водій порушує закон, можна повідомити про це його керівництву та відповідальним за транспорт органам влади чи самоврядування.

Інформацію про перевізника та контакти до нього можна знайти на інформаційному стенді біля водія. Тож якщо ви маєте скаргу – можна повідомити про це керівництво. Також можна залишити скаргу на перевізника у міську раду.

Управління транспортних мереж та зв’язку міськради:

(0352) 52-15-14;

(0352) 52-69-41;

Відділ звернень міськради:

080-030-03-52 (безкоштовно);

Цілодобова гаряча лінія міськради:

15-80 (зі стаціонарних телефонів)

080-030-35-22;

067-447-29-19.

Чи дотримуються правил у транспорті

Автобус №35

У низькопідлогових автобусах МАН, які курсують на маршрутах №35 та 1А, раніше можна було почути музику або рекламні оголошення. Однак тепер в салоні тихо.

Автобус №16

У салоні автобусу обладнані динаміки та монітор, де показують рекламу. Під час нашої поїздки інформаційний монітор працював, однак без звуку. Тут дотримуються нових правил перевезення пасажирів.

Тролейбус №10

Під час руху, на відміну від іншого громадського транспорту, де ми побували, тут працювала система сповіщення пасажирів про наступну зупинку. Після звукового сигналу через динаміки називають зупинку. Відповідно до правил перевезення, це дозволено. Музики або аудіо реклами не було.

Тролейбус №11

Така ж ситуація була і в іншому тролейбусі. В салоні є монітор, де показують рекламні оголошення, але тепер без звуку.

Маршрутка №13

В цій маршрутці музики на увесь салон не було. Однак водій слухав радіо. Фактично, розчути бодай щось можна лише біля сидіння водія. В салоні звук радіо чути не було.

Маршрутка №22

На цьому маршруті не було ні музики, ні реклами, ні навіть радіо водія.

Тож ми переконалися, що нових правил перевезення у громадському транспорті дотримуються. В салонах не грає музика та не звучить реклама.