В обласній поліції підбили підсумки щодо безпеки на дорогах за минулий рік. Було оформлено 63 829 адміністративних матеріалів. Серед найпоширеніших порушень: перевищення безпечної швидкості, недотримання правил обгону, керування транспортними засобами без документів та напідпитку.

За інформацією управління превентивної діяльності обласної поліції, упродовж минулого року на дорогах Тернопільщини трапилося 2830 дорожньо-транспортних пригод. Із них 623 – з постраждалими, в яких 76 людей загинули, ще 826 – отримали травми різного ступеня тяжкості. 217 автопригод вчинили водії, які сіли за кермо напідпитку. 49 аварій трапилося за участю пішоходів.

Основні причини ДТП: перевищення швидкісного режиму, порушення правил маневрування та виїзд на смугу зустрічного руху.

За 2021 рік тернопільські поліцейські виявили 1687 осіб, які сіли за кермо в стані алкогольного сп’яніння. На порушників склали адмінпротоколи за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачено відповідальність – позбавлення водійського посвідчення на рік і штраф 10,2 тис. грн, а за повторне вчинення такого правопорушення протягом року доведеться сплатити вдвічі більшу суму.

Правоохоронці закликають усіх учасників дорожнього руху бути обережними та дотримуватися правил безпеки. Вирушаючи в дорогу, враховуйте погодні умови. Обов’язково користуйтесь пасками безпеки та нагадуйте про це пасажирам. Якщо перевозите в автомобілі дитину, встановіть на задньому сидінні автокрісло та простежте, щоб воно було добре закріплено.