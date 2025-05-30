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З полону повернулись двоє захисників з Тернопільщини

30.05.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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На Тернопільщину з російського полону до рідних домівок у Збараж та Кретівці повертаються двоє наших захисників – 31-річний Тарас Курляк та 55-річний Володимир Гонта.

Радісну звістку повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Дякуємо команді Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, усім, хто невтомно працював над тим, щоб обмін відбувся, – ідеться у дописі очільника громади. – Бажаємо нашим землякам успішно пройти період реабілітації, відновити втрачені сили, набратись енергії та життєвої наснаги”.

 

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Теги: Тернопільщина, Збараж, полон, звільнені з полону

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