Військові з Тернопільщини знешкодили 500-кілограмову авіабомбу

Сапери інженерної роти 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, що базується на Тернопільщині, успішно знешкодили 500-кілограмову російську авіабомбу ФАБ-500, яка не розірвалася під час ворожого обстрілу. Про це Суспільному розповів військовослужбовець із позивним Гробар (Андрій Кінаш).

За словами Гробаря, ФАБ-500 — це потужна авіабомба, призначена для знищення військово-промислових об’єктів, залізничних вузлів, енергетичних споруд, фортифікацій та техніки. Вона містить 300 кілограмів тротилу, підривник і навігаційну частину. Бомбу виявили після масованого обстрілу одного з українських міст, коли значна кількість подібних боєприпасів не спрацювала.

«Більше ста ФАБ-500 скинули на місто, але багато з них не детонували. Ми витягували їх із небезпечних місць і розміновували, щоб забезпечити безпеку цивільних», — розповів Гробар.

За його словами, операція проводилася в складних умовах: ворог вів спостереження за допомогою дронів, а під час транспортування бомби два FPV-дрони атакували групу. Незважаючи на це, сапери успішно розмінували боєприпас, причепили його до машини, протягли близько трьох кілометрів, а потім за допомогою інженерної техніки завантажили на пікап і вивезли в безпечне місце.

Джерело: Суспільне