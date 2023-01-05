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З нового року Тернополянам лікарняні виплачуватимуть по-новому

05.01.2023

Роман Васильович

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Життя, Новини

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З 1 січня 2023 року Тернополянам та жителям області лікарняні платитимуть по-новому.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду. Відтепер рішення  про виплату лікарняних приймає не комісія соцстрахування на підприємстві, як це було раніше, а роботодавець або уповноважені ним особи.

Крім того, змінюється термін розгляду лікарняних та прийняття рішення про виплату. Відтак, тепер надається 10 днів – з дня надходження лікарняного з тимчасової непрацездатності до роботодавця (днем надходження вважається восьмий день після закриття лікарняного); 3 дні – з дня надходження до роботодавця лікарняного по вагітності та пологах (днем надходження вважається восьмий день після відкриття лікарняного); 5 днів – повідомлення працівника про відмову в оплаті.

Подати заяви-розрахунки можна онлайн за допомогою клієнтського спеціалізованого програмного забезпечення; на паперових носіях до відділень робочих органів виконавчої дирекції Фонд соціального страхування; в електронному вигляді через особистий кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України; на паперових носіях до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Фінансування страхувальників відбувається через Пенсійний фонд. Протягом 3 днів централізовано на окремі поточні рахунки, відкриті страхувальниками в установах банків для зарахування страхових коштів, після надходження заяви-розрахунку.

Крім того, правила нарахування виплат за лікарняними залишилися ті ж самі – відсоток від середньої заробітної плати застрахованої особи залежно від тривалості страхового стажу.

Обчислення заробітної плати для оплати лікарняних відбувається шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період зарплати, на яку нарахований єдиний внесок, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин. Лікарняні, які почались у 2022 і продовжились у 2023 році, розраховуватимуться за старими правилами.

Автор: Роман Васильович

Мітки: лікарняні, пенсійний фонд

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