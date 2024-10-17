З нагоди відкриття Urban Planet в ТРЦ Подоляни знижки від 10% до 60%

З нагоди відкриття Urban Planet в ТРЦ Подоляни знижки від -10% до – 60%! Лише 4 дні – з 17 по 20 жовтня!

Приходь! 2-й поверх ТРЦ Подоляни.