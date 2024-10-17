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Головна / Новини / З нагоди відкриття Urban Planet в ТРЦ Подоляни знижки від 10% до 60%
17.10.2024
Галина Кіт
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Тернопільщина, Новини, Теми, Цікаво
З нагоди відкриття Urban Planet в ТРЦ Подоляни знижки від -10% до – 60%! Лише 4 дні – з 17 по 20 жовтня!
Приходь! 2-й поверх ТРЦ Подоляни.
Теги: Подоляни, Urban Planet, знижки
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