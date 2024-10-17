17.10.2024 20:38

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З нагоди відкриття Urban Planet в ТРЦ Подоляни знижки від 10% до 60%

17.10.2024

Галина Кіт

98

Тернопільщина, Новини, Теми, Цікаво

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З нагоди відкриття Urban Planet в ТРЦ Подоляни знижки від -10% до – 60%! Лише 4 дні – з 17 по 20 жовтня!

Приходь! 2-й поверх ТРЦ Подоляни.

 

Теги: Подоляни, Urban Planet, знижки

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