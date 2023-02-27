З березня один із комунальних тарифів зросте вчетверо: за що будемо платити більше?

Відколи в Україні триває війна тарифи на комунальні послуги не змінювали. На деякі тарифи діє мораторій, зокрема на газ та гарячу воду. Решту не переглядали через складну ситуацію з доходами у громадян. І от, все частішають розмови про те, що зростатиме ціна за електроенергію.

Наразі українці платять набагато дешевше ринкової вартості й це згубно впливає на всю сферу. Для підприємців ціни зросли вже 1 січня 2023 року і продовжують зростати у кілька етапів.

А от для простого населення перші підвищення можуть статися вже з 1 березня. Є інформація, що тариф в кінцевому результаті має зрости вчетверо.

Ріст цін буде поетапним

Про те, що Кабмін розглядає підвищення тарифів розповіли експерти Національної комісії з питань регулювання енергетики й комунальних послуг. Кажуть, наразі розглядається два варіанти розвитку подій. Перший і найбільш реальний це поетапне підвищення. Раз у декілька місяців тарифи зростатимуть на кілька відсотків, щоб люди мали час адаптуватися до нових цін.

Другий варіант — раптове підвищення тарифів у чотири рази, але з умовою, щоб всім хто не може їх оплачувати буде нарахована компенсація.

Стосовно другого розвитку подій, то навколо нього вже є чимало скандалів. Справа в тому, що компенсацію тобто субсидію не нараховують, якщо один із членів родини безробітний. А зараз в Україні маса таких людей, які втратили роботу не по своїй волі й працевлаштуватися їм складно. Що з цього вийде поки невідомо.

Ціни на інші види послуг поки залишаються незмінні

Ціни на гарячу воду і газ не можуть зрости через мораторій. Навіть якщо воєнний стан зараз закінчиться, то ще 6 місяців тарифи мають залишатися старими. Що буде потім невідомо. Ймовірно подорожчання, адже ринкова ціна газу вже 19 гривень за куб, тоді як населення платить всього 8 гривень.