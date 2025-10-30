Юрій Вірт: «Трагедії ніхто не буде робити»

24 жовтня у тринадцятому турі чемпіонату першої ліги «Нива» приймала аутсайдера турнірної таблиці хмельницьке «Поділля». Звичайно, що вболівальники тернопільських футболістів сподівалися на перемогу своєї команди, але хмельничани у який змінився тренер, замість Сергія Ковальця виконуючим обов’язки призначили Олександра Воловика, змогли дати бій господарям і навіть, досить несподівано, перемогти.

Упродовж всього першого тайму тернопільські футболісти володіли територіальною перевагою. Хоча небезпечних моментів біля воріт обоох команд було обмаль.

У «Ниви» на вістрі атак були Богдан-Юліан Вишинський, Валентин Напуда, Юрій Тлумак, намагалися прорвати оборону хмельничан Денис Резепов та Максим Угринюк, натомість у гості мали момент на 41-й хвилині, коли після подачі кутового небезпечно головою пробив Ярослав Квасов, але не влучив у ворота господарів… У складі тернополян явно бракувало Мар’яна Мисика, який через перебір карток пропускав цей матч.

Під досить таки сильним дощем команди пішли на перерву без забитих м’ячів.

На початку другого тайму футболісти «Ниви» знову взяли м’яча під власний контроль. Натомість хмельничани грали на контратаках і варто зазначити, що вони були чимраз небезпечними. І якшо воротар «Ниви» Ілля Ольховий справився з ударом Назара Лиса, то на 69-й хвилині «Поділля» таки відкрило рахунок у поєдинку. Після удару знову ж того Лиса м’яч від одноклубника зрикошетив до Павла Савчука, який відправив м’яча у сітку воріт тернополян – 0:1.

Після пропущеного м’яча футболісти «Ниви» кинулися відігруватися. Небезпечно пробивав Іван Паламарчук, гостро прострілював Дмитро Галадей, Богдан-Юліан Вишинський головою відправив м’яча в поперечину.

Але усі спроби господарів відігратися не принесли результату. Тож прикра поразка тернопільських футболістів.

Після цієї поразки у «Ниви» 22 очки і шосте місце у турнірній таблиці.

Як зазначив у післяматчевому коментарі головний тренер «Ниви» Юрій Вірт: «По грі, не все нам вдавалося. І перший тайм, можу сказати 60 хвилин, багато було браку. Ми не були такі агресивні, ми не були злі. Останні хвилин 20 ми побачили, що ми можемо створювати. В нас були моменти, десь удача нас трошки підвела. Суперник знайшов момент і забив цей гол. В цілому, все-таки давалося взнаки, що в нас був відсутній сьогодні лідер Мар’ян Мисик. В атаці нам його не вистачало. В цілому треба прийняти цю поразку, спокійно проаналізувати і рухатись вперед. Трагедії ніхто не буде робити».

«Нива» (Тернопіль) – «Поділля» (Хмельницький) – 0:1 (0:0).

Гол: П. Савчук (69).

«Нива»: Ілля Ольховий, Юрій Михайлів, Андрій Демиденко, Мілан Михальчук, Іван Паламарчук, Сергій Давидов, Юрій Тлумак (Віталій Михайлів, 60), Богдан-Юліан Вишинський, Денис Резепов (Радіон Посєвкін, 67), Максим Угринюк (Андрій Бей, 60), Валентин Напуда (Дмитро Галадей, 60). Заміна: Омельян Вільям Чубак, Володимир Шарун, Олександр Герега, Максим Мудрий, Мар’ян Бац, Дмитро Дударєв, Максим Пежинський.

2 листопада в чотирнадцятому турі чемпіонату першої ліги «Нива» гратиме на виїзді з полтавською «Ворсклою». А ще перед цим, 28 жовтня відбувся поєдинок 1/8 фіналу Vbet Кубка України сезону-2025/2026, де суперником тернополян були футболісти «Буковини». Але про ці поєдинки читайте вже у наступному номері.