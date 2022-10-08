Міжнародні змагання IDSA World Cup 2022 відбулися у м. Бялка-Татшанська (Польща).

Вихованці чортківського танцювального клубу «Flex Academy» під керівництвом тренера Юрія Мотолька вибороли 12 медалей, 8 золотих, 3 срібні та одну бронзову.

Результати змагань: Олександр Пендзій – Вероніка Тимків – дві золоті медалі, Дмитро Бельзецький – Владислава Пирка – дві золоті, Маркіян Стельмащук – Дарина Яковенко – одна срібна і одна бронзова, Матвій Пахольчак – Аріна Скотецька – дві золоті медалі, Соломія Гуцал – дві срібні, Аріна Скотецька – дві золоті.

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Варто зазначити, що вихованці Юрія Молотька уже не вперше здобувають високі результати на змаганнях міжнародного і всеукраїнського рівнів.