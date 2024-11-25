Юні танцюристи привезли до Тернополя цілу низку нагород з Міжнародного чемпіонату світу

Юні вихованки танцювальної студії CONNECT з Тернополя продемонстрували високі результати в польському місті Плоцьк на Міжнародному чемпіонаті світу з танців WORLD CHAMPIONSHIPS WADF 2024.

Участь у ньому взяли представники з 12 країн світу: Швеції, Китаю, Франції, Латвії, Словаччини, Польщі, Німеччини, США, Нідерландів, Естонії, Тайваню та України.

Здобутками юних спорсменок, які гідно представили нашу країну на цьому чемпіонаті, поділилсь у міській раді.

Учениці 7-В класу ТЗОШ №4 Копча Ілона та 7-Г класу ТНВК ШЕЛ 9 ім. І. Блажкевич Кернична Дарина здобули срібло та посіли 2 місце серед шести дуетів.

Загалом керівник студії Руслана Бабій разом із своїми вихованцями 4–12 років привезли до Тернополя цілу низку нагород: дві золоті, дві срібні та одну бронзову медалі.

Вітаємо переможців та їх наставників із яскравими успіхами на міжнародній арені.