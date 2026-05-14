У Тернополі відбудеться традиційний лемківський Кермеш

Про це повідомила Тернопільська обласна організація ГО «Всеукраїнське товариство «Лемківщина».

Свято, що об’єднує покоління

Кермеш для лемків є давньою традицією престольних свят, які проводили біля храмів у карпатських селах. Такі події поєднували спільну молитву, родинні зустрічі та збереження народної культури.

У Тернополі цю традицію продовжують уже багато років. Особливим символом для лемківської громади стала церква Вознесіння Господнього, збудована у 2016 році за мотивами традиційної лемківської дерев’яної архітектури. Храм став духовним осередком для нащадків українців, депортованих зі своїх етнічних земель.

Коли і де відбудеться Кермеш

Святкові заходи пройдуть:

21 травня 2026 року Час: початок о 10:30

початок о 10:30 Місце: церква Вознесіння Господнього, вул. Львівська, 13, Тернопіль

У програмі заплановані святкове богослужіння, духовні піснеспіви та зустрічі лемківських родин. Організатори наголошують, що подія покликана популяризувати лемківські традиції та передати культурну спадщину молодшому поколінню.

До участі запрошують лемківські родини, мешканців Тернополя та всіх охочих познайомитися з автентичною культурою українських етнічних груп.