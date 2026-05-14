ДТП у Почаєві: під колеса Ford потрапив 9-річний велосипедист

Хлопчик виїжджав із другорядної дороги

За попередньою інформацією правоохоронців, 9-річний хлопчик, керуючи велосипедом, виїжджав із другорядної дороги на головну. У цей момент сталося зіткнення з автомобілем Ford.

Дитину госпіталізували

Унаслідок аварії дитина отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілого оперативно доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги та обстеження.

На місці ДТП працювали працівники поліції, які встановлюють усі обставини дорожньої пригоди.

Поліція закликає батьків нагадувати дітям правила дорожнього руху

Правоохоронці звертаються до батьків із проханням регулярно проводити з дітьми бесіди про безпечну поведінку на дорозі.

Особливу увагу рекомендують приділяти:

правилам проїзду перехресть;

руху другорядними дорогами;

небезпеці раптового виїзду на проїжджу частину;

використанню захисного спорядження під час катання на велосипеді.

Поліцейські наголошують, що дотримання правил дорожнього руху допомагає зберегти життя та здоров’я дітей.

Нагадуємо: У Бережанах 8-річний хлопчик потрапив під колеса автомобіля.

Читайте також: Депутат Почаївської міськради, якого підозрювали у схемах з ТЦК, отримав лише штраф.