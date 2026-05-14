ДТП у Почаєві: під колеса Ford потрапив 9-річний велосипедист

За попередньою інформацією правоохоронців, 9-річний хлопчик, керуючи велосипедом, виїжджав із другорядної дороги на головну. У цей момент сталося зіткнення з автомобілем Ford.
Унаслідок аварії дитина отримала численні тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Потерпілого оперативно доправили до медичного закладу для надання необхідної допомоги та обстеження.
На місці ДТП працювали працівники поліції, які встановлюють усі обставини дорожньої пригоди.
Правоохоронці звертаються до батьків із проханням регулярно проводити з дітьми бесіди про безпечну поведінку на дорозі.
Поліцейські наголошують, що дотримання правил дорожнього руху допомагає зберегти життя та здоров’я дітей.
