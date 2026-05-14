У центрі Тернополя чоловік пограбував валютника: суд призначив умовне покарання

Тернопільський міськрайонний суд виніс вирок уродженцю Запорізької області, який пограбував чоловіка, що займався обміном валют у центрі Тернополя. Попри тяжкість злочину, обвинувачений уникнув реального ув’язнення.

14.05.2026

Яровий Роман

Кримінал, Новини

Як сталося пограбування

Інцидент трапився 11 березня 2026 року близько 18:20 на вулиці Торговиця.

За матеріалами справи, чоловік дізнався, що потерпілий займається обміном валют. Він підстеріг його неподалік магазину «Сім23», підбіг зі спини та вирвав із рук 40 тисяч гривень і банківську картку, скріплені резинкою.

Після цього зловмисник обміняв викрадені кошти на 1000 доларів США та витратив їх на власні потреби.

Чому обвинувачений не потрапив до в’язниці

Чоловіка судили за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Під час розгляду справи суд врахував кілька обставин:

  • обвинувачений повністю визнав провину;
  • частково відшкодував завдані збитки;
  • потерпілий просив не позбавляти його волі.

Суд застосував ст. 69 КК України та призначив покарання нижче мінімальної межі — 5 років позбавлення волі.

Втім, фігуранта звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки. Його випустили з-під варти просто у залі суду.

Протягом іспитового терміну чоловік зобов’язаний регулярно з’являтися до органів пробації.

