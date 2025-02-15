«Євроінтер’єр» – ветеранський чемпіон Тернопільщини у віковій категорії 60+

9 лютого у Тернополі відбувся чемпіонат Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 60 років і старших. У конкурентній боротьбі шести команд, перемогу святкував «Євроінтер’єр» з Тернополя.

Спочатку відбулася групова стадія, де в двох групах по три команди розіграли чотири путівки до півфіналу.

Півфінали:

«Нива» (Теребовля) – «Бандерівець» (Скалатська ТГ) – 4:2.

«Нива» (Підгайці) – «Євроінтер’єр» (Тернопіль) – 1:2.

Матч за 3-тє місце: «Нива» (Підгайці) – «Бандерівець» (Скалатська ТГ) – 5:1.

Фінал: «Нива» (Теребовля) – «Євроінтер’єр» (Тернопіль) – 0:4.