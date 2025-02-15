16.02.2025 21:52

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплата газети

«Євроінтер’єр» – ветеранський чемпіон Тернопільщини у віковій категорії 60+

15.02.2025

Галина Кіт

588

Тернопільщина, Новини, Спорт, Теми

Поширити:

9 лютого у Тернополі відбувся чемпіонат Тернопільської області з футзалу серед ветеранів 60 років і старших. У конкурентній боротьбі шести команд, перемогу святкував «Євроінтер’єр» з Тернополя.

Спочатку відбулася групова стадія, де в двох групах по три команди розіграли чотири путівки до півфіналу.

Півфінали:

«Нива» (Теребовля) – «Бандерівець» (Скалатська ТГ) – 4:2.

«Нива» (Підгайці) – «Євроінтер’єр» (Тернопіль) – 1:2.

Матч за 3-тє місце: «Нива» (Підгайці) – «Бандерівець» (Скалатська ТГ) – 5:1.

Фінал: «Нива» (Теребовля) – «Євроінтер’єр» (Тернопіль) – 0:4.

Теги: Футзал, ветерани

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах