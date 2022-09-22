Про це міський голова Тернополя Сергій Надал заявив в ефірі “Radio Roks”.

“В усіх житлових будинках система подачі електроенергії розрахована на певне максимальне споживання. В старих будинках це десь в розрахунку 3 мегавати на квартиру, а в нових квартирах – це 5. Якщо буде масове підключення електричних приборів, а це відбудеться в будь-якому випадку, то є загроза, що просто не витримають запобіжники, не витримає електропроводка в під’їздах. Тому сьогодні завдання для всіх ЖЕКів, для всіх ОСББ максимально зробити ремонт, зробити заміну електрощитових, – відзначив Сергій Надал.

Можна не витрачати гроші на будь-що інше, це не критично, а ось ця ситуація реально критична. Ремонт та заміна елетрощитових, а також проводки всіх систем елекрики по будинку. Якщо потрібно, ми готові співфінансувати ці роботи, зараз ми ведемо перемовини з Держказначейством, як профінасувати ці роботи. Тому прощу всіх з розумінням поставитися. Зима буде не такою, як завжди”.

Детальніше у відео.