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Якої погоди очікувати на Тернопільщині у перші дні березня

02.03.2025

Ірина Нова

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Новини, Тернопільщина

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За прогнозами синоптиків, перший тиждень березня на Тернопільщині потішить приємним пoтеплiнням.

Про це інформують у обласному центрі гідрометеорології.

03 березня: Хмарно . Вночі невеликий мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура по області🌡 вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1 – 6° тепла. Температура по місту🌡 вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3 – 5° тепла.
Попередження про метеорологічні явища:
Рівень небезпечності – зелений (відсутній).

04 березня:Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

05 березня: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 – 5° тепла, вдень 10 – 15° тепла.

Теги: погода на Тернопільщині, березень, потепління

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