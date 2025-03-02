Якої погоди очікувати на Тернопільщині у перші дні березня

За прогнозами синоптиків, перший тиждень березня на Тернопільщині потішить приємним пoтеплiнням.

Про це інформують у обласному центрі гідрометеорології.

03 березня: Хмарно . Вночі невеликий мокрий сніг. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура по області🌡 вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 1 – 6° тепла. Температура по місту🌡 вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 3 – 5° тепла.

Попередження про метеорологічні явища:

Рівень небезпечності – зелений (відсутній).

04 березня:Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 6 – 11° тепла.

05 березня: Хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 – 5° тепла, вдень 10 – 15° тепла.