27 вересня святкується Вознесіння Чесного і Животворного Хреста Господнього. Це свято належить до числа дванадесятих церковних свят.

Сьогодні 27 вересня відзначаємо такі події:

всесвітній день туризму

день машинобудівника

день вихователя і дошкільного працівника

Воздвиження Хреста Господнього

Яке сьогодні релігійне свято

27 вересня віряни відзначають Вознесіння Чесного і Животворного Хреста Господнього. Друга назва цього свята – «Хрестовоздвиження». «Воздвиження» означає «піднесення», тобто урочистий обряд почитання та прославляння Хреста Господнього.

Православні християни у день свята згадують події 326 року, коли цариця Олена вирушила на пошуки християнських святинь та знайшла Хрест, на якому був розіп’ятий Ісус і печеру, де він був похований, а потім воскрес. Після цього Макарій, Єрусалимський Патріарх, спорудив хрест, щоб всі охочі могли побачити святиню і доторкнутися до неї, а імператор Костянтин, син цариці Олени, побудував храм Гробу Господнього (Вознесіння Христового). Свято Піднесення Хреста Господнього було присвячено цій події та відзначається щорічно 27 вересня.

Воздвиження Хреста Господнього: стародавні повір’я у цей день

27 вересня на день Воздвиження Хреста Господнього у церквах проводяться святкові богослужіння і літургія. Після відвідування храму, люди окропляли будинок святою водою та крейдою малювали на домі хрести для захисту від нечистої сили, або робили його власноруч з гілочок горобини.

на день Воздвиження Хреста Господнього у церквах проводяться святкові богослужіння і літургія. Після відвідування храму, люди окропляли будинок святою водою та крейдою малювали на домі хрести для захисту від нечистої сили, або робили його власноруч з гілочок горобини. Наші предки вірили, що на свято Воздвиження Хреста Господнього змії починали готуватися до зими, тому в ліс не ходили, бо боялися нападу плазунів.

Народні прикмети на свято 27 вересня

Вважається, що зі свята Воздвиження Хреста Господнього починається справжня осінь. Дні стають короткими, ночі довгими, а на землі починалися перші приморозки.

перші заморозки — до ранньої зими

тепла і ясна погода — до пізніх холодів

у день свята прохолодно — до ранньої весни

вітер з півночі — літо буде теплим та сонячним

27 вересня день ангела відзначають люди з іменами: Іван, Адольф, Амадей, Елеазар, Гай, Мірабелла, Урбан, Вінсент.