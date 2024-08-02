Як визначити, що картопля дозріла та готова до збору

Картопля — один з найулюбленіших овочів, але щоб зібрати урожай, важливо знати, коли саме вона до цього готова. Щоб правильно визначити момент збору, слід звернути увагу на кілька важливих ознак, розповідає Pixelinform.com.

Ознаки зрілості картоплі

Передусім варто спостерігати за станом рослин. Коли починають жовтіти і сохнути верхівки, це перший сигнал для збирання. Зазвичай це відбувається за кілька тижнів до збору врожаю.

Час збирання

Картоплю можна збирати, коли рослини почнуть в’янути, але важливо не залишати її занадто пізно в землі. Взимку картопля може піддаватися загниванню або пошкодженням від морозу.

Перевірка на готовність

Для перевірки зрілості картоплі можна обережно викопати кілька бульб. Якщо шкірка легко знімається, картопля ще не готова. Зріла картопля характеризується щільною шкірою, яку важко здерти.

Погода та умови

Також важливо звертати увагу на погоду. Найкраще збирати картоплю в суху, сонячну погоду, коли ґрунт не вологий, це допоможе уникнути псування бульб.

Забезпечуючи правильні умови та своєчасно реагуючи на зміни в стані рослин, ви зможете зібрати якісний урожай картоплі. Слід враховувати не лише зовнішні ознаки, а й погодні умови для досягнення найкращого результату.