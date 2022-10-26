Через постійні ворожі обстріли чимало дітей змушені навчатися дистанційно. А тих, хто попри все гризе граніт очно, часті повітряні тривоги подовгу змушують сидіти в укриттях. У багатьох сховищах при цьому немає інтернету.

Так, згідно з даними Міністерства цифрової трансформації, наданими на запит «Нової української школи», WiFi в укриттях мають 1 710 шкіл України із 22 997. Це 7,44 % від загальної кількості.

Загалом WiFi немає у 3 127 укриттях закладів освіти. Щодо 17 623 інформація відсутня.

За кількістю обладнаних WiFi укриттів у закладах освіти лідирує Львівщина. Там аж 223 школи мають WiFi в укритті. Задніх пасе Запорізька область – тільки 7 шкіл.

Тернопільщина займає золоту середину. Із 982 шкіл краю тільки 125 мають в укритті WiFi. Це 12, 73% від загальної кількості освітніх закладів області. 154 – не мають. Про 695 інформації в Міністерства цифрової трансформації немає.

До слова, в Україні є заклади освіти, в яких доступу до інтернету немає не те, що в укриттях, а взагалі. Таких в країні всього 537. Серед них 8 – на Тернопільщині