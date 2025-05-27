Як уберегти картоплю від дротяників та бур’янів: досвідчена городниця дала пораду дачникам

Щоб отримати гарний урожай картоплі, важливо заздалегідь подбати про якісний посадковий матеріал, підготовку ґрунту та необхідні природні засоби захисту рослин, пише ТСН.

Досвідчена городниця поділилася «дідівським способом», який вона застосовує при посадці картоплі, щоб без хімії виростити здорову картоплю, без дротяника.

Дротяник – це личинка жука-ковалика, яка прогризає картоплю, роблячи її непридатною для зберігання та споживання. Бур’яни ж виснажують ґрунт, конкурують з картоплею за поживні речовини та створюють сприятливі умови для розвитку шкідників і хвороб. Саме тому досвідчені городники заздалегідь готуються до посадки, використовуючи ефективні методи боротьби з цими проблемами.

“Дві прості дії — і картопля в мене точно буде здорова, без дротяника та бур’янів», — зазначає господиня.

Використання цибулевого лушпиння

Згідно з порадою городниці, підготовку до посадки картоплі слід розпочинати ще взимку, збираючи цибулеве лушпиння та зберігаючи його в картонній коробці. Навесні, під час посадки, в кожну лунку додають жменю цього лушпиння. Речовини, що містяться в цибулевому лушпинні, пригнічують шкідливі бактерії в ґрунті, підвищують імунітет рослин та захищають їх від різних мікроорганізмів. Крім того, фітонциди, присутні в лушпинні, зміцнюють кореневу систему та знищують шкідників, таких як червець.

Використання фацелії

Після посадки картоплі городниця рекомендує розсипати по поверхні ґрунту насіння фацелії з розрахунку дві жмені на сотку. Фацелія швидко росте, і після досягнення певної висоти її слід вирвати та розкласти вздовж рядів картоплі. Це сприяє зменшенню кількості дротяника та бур’янів.

Додатково можна розсипати гірчичний порошок (приблизно 500 г на сотку землі), що в поєднанні з фацелією створює потужний засіб проти шкідників. Регулярне застосування цього методу протягом кількох років може повністю усунути дротяника з ділянки.

Якщо так обробляти ділянку з картоплею протягом кількох років, то, за словами порадниці, дротяників взагалі не буде

Інші методи боротьби з дротяником та бур’янами

Окрім описаного методу, існують інші способи боротьби з дротяником та бур’янами. Наприклад, посів сидератів, таких як горох, гірчиця або фацелія, допомагає зменшити популяцію шкідників. Також ефективним є розкислення ґрунту шляхом внесення гашеного вапна, доломітового борошна або деревного попелу. Полив ґрунту розчином марганцівки або аміачної води також сприяє зниженню чисельності дротяника. Вибір конкретного методу залежить від умов конкретної ділянки та ступеня ураження шкідниками.