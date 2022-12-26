Як тернополянам відрізнити солодкі мандарини від кислих

Для більшості тернополян мандарини є атрибутом Різдв’яних та новорічних свят. Саме мандарини надають неповторну атмосферу цим зимовим святам. Без них не обходяться застілля, часто мандарини слугують подарунком. Вони до смаку, як дітям, так і дорослим.

Як вибрати хороші солодкі мандарини, а не кислі? Про це пише Comments.ua.

Як розпізнати солодкі та соковиті мандарини в магазині? Існує кілька способів. Завдяки їм ви більше ніколи не купите кислі та несмачні мандарини.

Вибирайте тільки мандарини інтенсивного оранжевого кольору. Бліді, жовті або навіть зеленуваті навряд чи будуть смачними. Шкірка не повинна бути дуже товстою у цього фрукта. Але будьте обережні, якщо вона дуже тонка, то мандарини важко очистити від шкірки.

Мандарини можна зважити в руці. Якщо фрукт помітно важкий, це хороший знак. У ньому багато соку. Ідеально стиглі фрукти також мають приємний і виразний аромат.

Чим округліша форма, тим більше шансів, що вони будуть солодкими та смачними. Краще уникати сплющених плодів. Хороші мандарини м’які, але пружні. Не варто брати жорсткі або дуже м’які мандарини. І пам’ятаймо, що будь-який вид пошкоджень теж впливає на якість купованого плоду. Наприклад, темна пляма біля місця, де висів плід — це сигнал про те, що він пролежав занадто довго.